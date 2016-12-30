В России персонами нон грата объявили 35 американских дипломатов

В ответ на санкции США в России составили список американский персон нон грата. Об этом 30 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В него попали 35 американских дипломатов: 31 сотрудник посольства в Москве и четырех из генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — отметил он.

Он пояснил, что МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 35 дипломатов США.

«Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожной, — добавил Лавров. —Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке».

Министр подчеркнул, что обвинения США во вмешательстве РФ на государственном уровне в выборы безосновательны, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Министерство финансов США 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Под санкции попали хакеры из Анапы и Краснодара. Ранее 20 декабря Минфин США расширил санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. В список попали два судна под российским флагом, ряд компаний и семь физических лиц.

Евросоюз 19 декабря продлил экономические санкции против РФ до 31 июля 2017 года.

ЕС 15 сентября продлил индивидуальные санкции, действующие против граждан и юридических лиц России и Украины, до марта 2017 года. Владимир Путин 29 июня подписал указ о продлении действия продовольственного эмбарго против Запада до конца 2017 года.

США и страны ЕС ввели антироссийские санкции в марте 2014 года. Свои действия они связали с присоединением Крыма к России, а позднее — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции против РФ Москва ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

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