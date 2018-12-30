Правительство изменило сроки до 31 декабря 2019 года.

Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

Закон о введении tax free вступил в силу 1 января этого года. Вернуть НДС с товаров, приобретенных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации необходимо в течение одного дня купить товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала и в Сочи.

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