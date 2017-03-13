В России планируют досрочно завершить ликвидацию химического оружия

Ликвидацию химического оружия в России планируют завершить досрочно, в 2017 году.

«Мы вышли на финишный этап реализации этой программы. Международные обязательства предписывают нам до 31 декабря 2018 года завершить работу, но, если мы будем двигаться такими же темпами, если не будет никаких технологических сдвижек, то и финансово, и технологически, и кадрово, возможно, мы сумеем ее завершить в текущем году», — сказал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, глава госкомиссии по химическому разоружению Михаил Бабич.

В ноябре 2016 года были полностью завершены работы на шести из семи объектов, которые в РФ занимались уничтожением химического оружия.

Всего в мире было накоплено почти 70,5 тыс. т химоружия, из которых самые большие запасы были в РФ — 40 тыс. т, а также у США — 27 тыс. т.

В ходе реализации программы ликвидации химоружия Россия затратила более 330 млрд рублей, из которых 12 млрд пошло на социальную инфраструктуру в регионах, где расположены соответствующие заводы по уничтожению химоружия, сообщает ТАСС.

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