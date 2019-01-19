Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

Как заявил министр, избежать подорожания билетов на самолеты будет непросто.

«Стоимость горючего не снижается, и пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили. Вы знаете, что по ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать ситуацию под контролем», — отметил Дитрих.

Правительство обещало к марту 2019 года предоставить господдержку авиаторам из-за подорожания топлива. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила президента Владимира Путина ускорить решение этого вопроса: в организации считают, что промедление приведет к росту цен на авиабилеты и сокращению числа перевозчиков, пишет «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник