В России планируют расширить права велосипедистов

Изменения в ПДД предложил Минтранс. Поправки предусматривают создание специальных «велосипедных зон», где можно ехать по всей ширине улицы и получить преимущество перед автомобилями.

Максимальная скорость машин на такой территории не должна превышать 20 км/час. Пешеходы же получат право переходить улицу в любом незапрещенном месте. Спецзоны будут отмечать специальным дорожным знаком «Велосипедная зона».

Авторы инициативы считают, что приоритет велосипедистов на таких улицах позволит развивать общественные и пешеходные пространства городов без снижения уровня безопасности дорожного движения.

Минтранс предлагает запретить остановку транспортных средств на велодорожках, а также на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник