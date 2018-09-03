В России планируют устанавливать на дорогах динамические знаки

Знаки ограничения скорости будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим.
Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит ГОСТ, разрешающий установку таких знаков. Их планируется размещать на автомагистралях и скоростных дорогах.
По словам экспертов, новые знаки будут электронными, поэтому их стоимость будет в пять-десять раз дороже обычных. Но ожидается, что нововведение позволит повысить уровень безопасности на дорогах.
«Принятие ГОСТа позволит использовать динамические знаки на дорогах, но, скорее всего, придется внести изменения и в ПДД. Важно корректировать не внезапно, чтобы оштрафовать водителей, а именно при необходимости», — цитируют эксперта Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина «Известия».
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту