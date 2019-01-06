Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По его словам, разработанные меры позволят отслеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Пилотный проект будут тестировать на территории Северо-Западного федерального округа России. Планируется запустить его в первой половине 2019 года.
Система прослеживаемости топлива будет показывать, где произошло подмешивание некачественного топлива, что станет поводом для внеплановой проверки.
«В рамках рабочей группы сейчас прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения данной системы», — цитирует Мантурова ТАСС.
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