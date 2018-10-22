В России планируют ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

Законопроект, который разработало МВД, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Он предполагает поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.
Если проект одобрят, водителей, скрывшихся с места аварии, приравняют к пьяным виновникам ДТП. Им будет грозить до четырех лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами. Если в аварии есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.
Нынешняя редакция УК РФ предполагает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно.
Законопроект МВД поддержали Минюст, Государственно-правовое управление Администрации президента РФ и Верховный суд РФ, пишут «Известия».
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