В России планируют ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

Законопроект, который разработало МВД, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Он предполагает поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

Если проект одобрят, водителей, скрывшихся с места аварии, приравняют к пьяным виновникам ДТП. Им будет грозить до четырех лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами. Если в аварии есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Нынешняя редакция УК РФ предполагает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно.

Законопроект МВД поддержали Минюст, Государственно-правовое управление Администрации президента РФ и Верховный суд РФ, пишут «Известия».

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