В России планируют запустить приложение по раздельному сбору мусора

В разработку агрегатора заявок в сфере сбора и обработки мусора Sborbox вложил деньги инвестор — венчурный фонд Equity Algorithm.

Sborbox будет заниматься макулатурой, пластиковыми бутылками, металлоломом, алюминием. Планируется, что пользователи приложения будут оставлять пакеты с вторсырьем на лестничной клетке и подавать заявку. Сборщик мусора, получив сигнал от приложения, заберет пакет, отсортирует мусор и создаст заявку о накопленном объеме вторсырья и его типе.

За мусором должен приехать перевозчик, который купит вторсырье, заплатив за него онлайн. При этом агрегатор получит агентское вознаграждение. Далее вторсырье отправят на переработку. Пользователи приложения, сдавая мусор, смогут получать скидки от компаний, представленных в их районе.

Сервис уже начали тестировать в России. У экспертов возникли сомнения насчет жизнеспособности этого стартапа. По мнению первого заместителя гендиректора СРО «Лига переработчиков макулатуры» Дениса Кондратьева, чтобы этот бизнес приносил прибыль, агрегатор должен работать круглосуточно. Также эксперт указал на конфликт интересов с работодателями дворников, которые, по задумке разработчика, возьмут на себя роль сборщиков мусора.

«В обязанностях дворника нет сбора вторичных ресурсов, и обычно управляющие компании против этого. Особенно если дворники начинают лезть в мусорный бак и воровать вторсырье, принадлежащее региональному оператору», — цитирует эксперта «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», эксперимент по раздельному сбору мусора начали проводить в Сочи с июня. Для тех, кто соблюдает нормы, сочинские власти пообещали сделать вывоз мусора по льготному тарифу.

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