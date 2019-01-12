В России планируют изменить правила усыновления и опеки

Законопроект разработало Минпросвещения. Общественные обсуждения завершатся 12 января.

Планируют запретить усыновлять более одного ребенка в год. Исключение — братья и сестры, которых можно усыновить одновременно. Будущие приемные родители должны проходить обязательное психологическое обследование. Оно поможет понять мотивацию будущих приемных родителей и то, могут ли они обеспечить ребенку должные условия, есть ли у них необходимый опыт воспитания. Для тех, кто захочет усыновить ребенка, разработают программы психолого-педагогической подготовки.

Регламентируют порядок проведения обследования помещения, в котором предполагается проживание ребенка после его переезда.

В Минпросвещения отметили, что законопроект повышает защиту детей-сирот и их право на семью. Документ направили в каждый субъект РФ на рассмотрение, пишет «Российская газета».

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