В России подать заявление в ЗАГС станет возможно за год до даты регистрации

Законопроект подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций.

Сейчас заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты события. Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующая система неудобна ни ЗАГСам, ни самим гражданам.

В документе сообщается, что это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным образом выбрать дату и время регистрации брака.

В министерстве утверждают, что из-за большого числа желающих вступить в брак в знаменательные даты в действующей норме имеется коррупциогенная составляющая, сообщают «Известия».

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