В него включили 863 учебника, из школьной программы убрали устаревшие пособия.

В начале 2018 года совет по учебникам при Министерстве просвещения РФ решил провести дополнительную экспертизу Федерального перечня учебников (ФПУ), опираясь на жалобы об ошибках в пособиях. По итогам проверки около трети учебников получили отрицательные отзывы экспертов, среди которых были заслуженные преподаватели, лауреаты педагогических конкурсов и научные сотрудники. Результаты этой экспертизы и легли в основу обновления ФПУ. Из списка исчезли издания с фактическими ошибками и устаревшими данными.

«Новый перечень ФПУ сформирован на основе решений научно-методического совета по учебникам и в ближайшее время будет опубликован и доступен для ознакомления всем школам страны», — сказали в пресс-службе Министерства образования РФ.

Базовая часть перечня будет сокращена. Старый список, в который входило 1 тыс. 340 пособий, учителя использовали лишь на четверть. При этом учебников для старшей школы стало на четверть больше: раньше их было лишь 194, теперь — 243.

Больше всего были сокращены списки по музыке (на 67%) и изобразительному искусству (на 63%).

В ФПУ расширили список книг для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пособий с региональными и этнокультурными компонентами, пишут «Известия».

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