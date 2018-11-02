В России подорожали иномарки

Рост цен на машины иностранного производства зафиксировали во второй половине октября.

Стоимость подняли 15 автопроизводителей. Например, подорожали восемь моделей марки KIA. Ceed, Picanto, Rio X-Line и седан Rio можно приобрести теперь на 15 тыс. рублей дороже. Компактвэн Soul прибавил в цене 20 тыс. рублей. Седан Optima и кроссовер Sorento — на 25 тыс. рублей, кроссовер KIA Sorento Prime — на 35 тыс. рублей.

У чешской компании Škoda Auto обновление цен произошло дважды за месяц. Минимальное увеличение стоимости составило 7 тыс. рублей, максимальное — 44 тыс. рублей.

Больше всего понялась цена на Porsche Panamera — от 25 до 246 тыс. рублей.

Рост цен объясняют появлением новых моделей или комплектаций, сообщает телеканал «360».

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