В России подорожали торты и пирожные

27 сентября в 18:47

Цены на кондитерские изделия в августе начали расти. Об этом сообщил Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Рост составил 0,3%. По прогнозам экспертов, он продолжится в связи с усилением инфляции.

В августе больше всего подорожали торты с пирожными — на 3%, до 446 рублей за 1 кг. Эксперты связывают это со структурными изменениями на рынке, в частности, с увеличением доли продукции небольших кондитерских цехов и кафе.

Пряники подорожали на 2,1% до 129,5 рубля за 1 кг, печенье — на 0,7%, до 149,4 рубля за кг. Цены на шоколад выросли на 0,3% до 837,1 рубля за кг, на шоколадные конфеты — на 0,2% до 590,74 рубля за кг.

В то же время в августе снизились цены на кексы и рулеты — на 2,8% до 232,5 рубля за кг, на зефир с пастилой — на 0,3%, до 251,5 рубля за кг, на карамель — на 1,5%, до 213 рубля за кг.

Лидером по росту цен в августе стал Дальневосточный федеральный округ, где кондитерские изделия подорожали на 2,3%. На Урале цены выросли на 1,7%, на Северо-Западе — на 0,9%. В то же время на юге сладости подешевели на 1,8%, на Северном Кавказе — на 0,6%, в Поволжье — на 0,5%.

При этом эксперты не прогнозируют резкого подорожания сладостей, сообщает «Интерфакс».

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