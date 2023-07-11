В России подписали очередной закон о мигрантах

Персоналии лица, незаконно использующие труд мигрантов, то есть предоставляющие мигрантам место на рынке без патента, будут привлекаться к административной ответственности. Данный закон подписан Владимиром Путиным.

Наказывается за предоставление торговых, складских, административных или иных помещений на розничных рынках.

За такие нарушения налагается штраф в размере от 3 000 до 4 000 рублей, а в случае нарушений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области или Ленинградской области – штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей.