В России подскочили продажи сувениров с символами ФИФА

Пик реализации продукции с символикой чемпионата мира по футболу придется на время проведения мундиаля в июне-июле.

Большей популярностью сувениры пользуются в Москве, Сочи и Екатеринбурге.

О росте количества покупок свидетельствует информация оператора фискальных данных «ОФД Платформа» Сбербанка.

За последний месяц продажи подскочили в 2,1 раза. По сравнению с ноябрем 2017 года показатель увеличился в пять раз. При этом данные в абсолютных цифрах компания не раскрывает, ссылаясь на то, что это конфиденциальная информация.

Чаще всего россияне приобретают футболки (800 рублей), пивные кружки (350 рублей), футбольные мячи (2,3 тыс. рублей), носки (140 рублей) и игры (2,4 тыс. рублей).

Власти следят за тем, чтобы товары с символикой ФИФА были легальными, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник