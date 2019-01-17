В России появился таймер обратного отсчета до отключения аналогового телевещания

В Краснодарском крае аналоговое вещание 20 обязательных общедоступных телерадиоканалов прекратится 3 июня.

Проверить, сколько дней осталось до перехода на «цифру», можно на сайте «Цифровое эфирное телевидение». Кубань включена в третий этап отключения.

После 3 июня на частотах аналоговых телепрограмм в течение недели будет транслироваться сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря рассказал о работе по переходу ТВ на цифровое вещание.

Для просмотра программ с 1 января 2019 года потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2, или цифровая приставка к старой технике. Аналоговое эфирное вещание продолжится в городах численностью больше 100 тыс. человек. На Кубани не придется покупать новое оборудование жителям Краснодара, Сочи, Новороссийска и Армавира.

Правительство России утвердило отключение аналогового телевещания к лету 2019 года. Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сказал, что региональные телеканалы могут получить «окна» для вещания на ОТР.

В июне 2019 года Кубань перейдет на цифровое телевещание. Краснодарский край определили в третью волну отключения. Отключение аналогового телевещания произойдет на всей территории края единовременно. Жители региона могут обратиться с вопросами на федеральную горячую линию РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.