В России половина безработных оказалась молодежью до 34 лет

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — отметила она.

Голикова подчеркнула, что данные подсчитаны без учета «заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин».

«Таких статистических данных нет», — сказала вице-премьер.

Вместе с тем, по ее словам, за 2017 год 10,4 млн человек пенсионного возраста госпитализированы. Из них в стационарах умерли 393,8 тыс. человек, что составило 3,7% от госпитализаций, сообщает телеканал «360».

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