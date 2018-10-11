В России после аварии ракетоносителя приостановят пилотируемые запуски «Союзов»

Об этом 11 октября заявил вице-премьер председателя правительства России Юрий Борисов.

«Как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийных систем спасения, что очень важно», — отметил вице-премьер.

Экипаж МКС может остаться втроем до декабря.

«В настоящее время на борту МКС остается экипаж из трех человек. Они могут продолжить работу в текущем составе до декабря, когда планируется очередной плановый пуск», — рассказал источник, уточнивший, что это решение должны принять совместно NASA и Роскосмосом.

По его словам, сроки возможного досрочного запуска пока не определены.

По предварительным данным, авария носителя произошла на 119-й секунде полета. Экипаж эвакуировался на парашюте. На борту корабля «Союз МС-10» находились члены миссии МКС-57/58: россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Дублерами экипажа являются российский космонавт Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что все космонавты приземлились и живы. При экстренной посадке они выдержали перегрузки. Космонавтов вертолетом направляют назад на Байконур в Казахстане, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор во время телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса». Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.

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