В России после установки «умных» счетчиков газа увеличат тарифы

С такой инициативой выступило Минэнерго РФ.

Ведомство изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах и направило письмо в правительство.

С помощью системы «умных» счетчиков в квартирах данные будут передавать дистанционно в газоснабжающие компании. Предусмотрена установка приборов для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

На создание такой системы газа выделят 385 млрд рублей. Право устанавливать оборудование в домах получат распределительные организации.

Минэнерго оценило стоимость одного интеллектуального счетчика в 11-15 тыс. рублей. Это в несколько раз выше, чем цена на обычные счетчики, которые состоят 2-5 тыс. рублей. Расходы на монтаж включат в тариф для населения. Внедрение системы приведет к росту платежей россиян на 5-10%, пишут «Известия».