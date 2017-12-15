В России повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума 

15 декабря в 11:19

Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года МРОТ установят на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9 тыс. 489 рублей. С 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти повысят МРОТ, так как люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

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