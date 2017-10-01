В России повысили пошлины на экспорт нефти

Размер пошлины с 1 октября будет достигать 87,9 долларов за т, на 3,8 доллара выше сентябрьской ставки.

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть увеличилась с 12,9 долларов до 13,6 долларов за т. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла выросла с 25,2 долларов до 26,3 долларов, на темные — с 84,1 долларов до 87,9 долларов за т. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается нулевой.

В конце сентября министерский комитет ОПЕК+ вынес на обсуждение экспортные данные стран-производителей нефти в рамках соглашения об ограничении добычи для стабилизации цен. По итогам встречи глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что за восемь месяцев 2017 года стороны выполняли свои обязательства на 99%, что, по его словам, является «беспрецедентно высоким уровнем», пишет «Коммерсантъ».

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