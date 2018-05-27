В России повысили сумму компенсации за задержку авиарейсов

Ранее принятые поправки в Воздушный кодекс РФ вступили в силу 27 мая.
Теперь авиапассажиры смогут получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.
За задержку рейса максимальная сумма выплат может составить 360 тыс. рублей. До этого дня сумма составляла максимум 25 рублей за час задержки, сообщают «Известия».
С начала года московские авиакомпании оштрафованы на 2 млн рублей за задержки рейсов. За первый квартал 2018-го перевозчики задержали около 650 рейсов, сообщает ТАСС.
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