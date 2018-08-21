В России появилась награда «За строительство Крымского моста»

Памятную медаль будут вручать гражданам и организациям за значительный вклад в проведение работ, связанных с сооружением моста.

Подписанное Владимиром Путиным распоряжение об учреждении медали опубликовано 21 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду «За строительство Крымского моста» будут изготавливать из медно-никелевого сплава. Она имеет форму круга диаметром 60 мм, ее толщина — 5 мм. На лицевой стороне в центре изображен Крымский мост с арочными пролетами, а под ним — карта Керченского пролива.

Памятную медаль будут вручать россиянам и иностранным гражданам, российским и зарубежным организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иных работ, связанных с сооружением моста. Вручать награду будут от имени президента РФ.

На изготовление медалей, капсул для них, футляров, бланков, грамот и папок к ним Минтрансу в 2018 году из резервного фонда президента будет выделено 27,8 млн рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений.

На Крымском мосту в конце июля уложили первые рельсы. На полуостров железнодорожники укладывают «бархатный путь». К 10 августа строители сформировали почти все опоры железнодорожной части Крымского моста.

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