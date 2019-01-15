Правительство РФ согласовало новые меры поддержки семей.

«В конце декабря нами наряду с мерами по Дальнему Востоку, в отношении других семей согласованы дополнительные меры по ипотеке», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, предполагается выделять субсидии исходя из размера ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 4%. Увеличится период, на который устанавливается льготная процентная ставка, появится возможность установить льготную процентную ставку на весь период ипотеки.

Также Голикова отметила, что правительство готово возместить банку 10% суммы задолженности в обмен на списание долга по ипотеке для семьи, где родился третий ребенок, однако сумма не должна превышать 450 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

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