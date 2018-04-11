В России появится аниме-телеканал

Российская эфирная сетка летом 2018 года пополнится телеканалом Fan, который будет посвящен культуре фэнтези и аниме.

«Конечно, Япония является родиной аниме, но подобные проекты делаются и в других странах. Поэтому мы не будем ограничиваться только японской продукцией, хотя Миядзаки [японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки] фактически бог этого жанра, и будем показывать фильмы и сериалы, сделанные в других странах. Также заметную роль в наполнении эфира будут играть мультфильмы в жанре фэнтези», — рассказал руководитель внешних связей и PR компании «Цифровое телевидение» Евгений Кузин.

По его словам, новый телеканал будет доступен в пакетах операторов платного телевидения и контент-провайдеров.

В настоящее время идет дублирование кинопродукции на русский язык, и, как только накопится достаточное количество материала, телеканал выйдет в эфир. Пока конкретной даты старта вещания нет, но по словам представителя компании, это может произойти в первой половине лета, сообщает ТАСС.

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