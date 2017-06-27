В России появится единый день городов воинской славы

Утвердить праздник и создать гимн городов планируется до конца года.

Об этом сообщил глава администрации Курска Николай Овчаров, избранный председателем Союза городов воинской славы на общем собрании VII съезда организации в Архангельске.

«В наших планах — создать гимн городов воинской славы и утвердить единый день городов воинской славы. Скорее всего, это будет 1 декабря — день подписания указа президента России об условиях и порядке присвоения этого почетного звания»,— рассказал Овчаров.

В России насчитывается 45 городов воинской славы. Почетное звание «Город воинской славы» утверждено в 2006 году указом президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Архангельской области.

На Кубани такое звание носят два города: Анапа и Туапсе.

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