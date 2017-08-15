В России появится «Инновационный клуб» для предотвращения оттока ученых

Российских специалистов, занимающихся инновационными проектами, планируют объединить в некое подобие клуба, чтобы поощрить их работу в РФ.

«Инновационный клуб» объединит усилия молодых ученых для того, чтобы они не в сторону заграницы смотрели, а в сторону своей промышленности и науки. Предполагается создать базу данных, некие паспорта молодых ученых», — сказал начальник конгрессно-выставочного центра «Патриот» Владислав Болотов.

Он пояснил, что эта база данных покажет значимость того или иного специалиста и его наработок, даст необходимые сведения разработчикам в оборонной тематике обо всех профильных ученых.

«В этом клубе будут представлены новые проекты, ведется их отбор. Отдельная комиссия будет создана для выбора наиболее значимых проектов, будет конкурс и аттестация этих проектов, в том числе лучшие будут награждены премиями», — цитирует Болотова ТАСС.

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