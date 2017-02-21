В России появится общественная премия имени доктора Лизы

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), фонд «Справедливая помощь» и Российский Красный Крест создадут общественную премию имени Елизаветы Глинки.

Награду «За добрые дела и порядочность» предложили вручать 20 февраля в день рождения Елизаветы Глинки.

«Никто не может заменить доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она. Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки. Те, кто возьмут на себя этот груз в разных регионах страны, смогут претендовать на получение премии ее имени», — цитирует председателя СПЧ Михаила Федотова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общественная организация «Российский Красный Крест» 20 февраля посмертно удостоила Елизавету Глинку награды «Золотое сердце».

Доктор Лиза находилась на борту упавшего недалеко от Сочи Ту-154. В январе ее опознали среди жертв катастрофы.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль.

О том, кем была доктор Лиза, читайте здесь.

Источник