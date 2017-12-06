В России появится памятная медаль прошедшего в Сочи фестиваля молодежи

Награду украсят надписи «От президента Российской Федерации», а также девиз фестиваля — «Вместе со всей планетой!».

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года в Сочи».

Медаль диаметром 60 мм будут изготавливать из медно-цинкового сплава, на лицевой стороне изобразят эмблему фестиваля, а на оборотной стороне — официальный логотип и фирменный знак XIX фестиваля.

Для изготовления памятных медалей в 2018 году выделят около 27 млн рублей из резервного фонда президента РФ, сообщает ТАСС.

Спецрепортаж о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи смотрите здесь.

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