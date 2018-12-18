В России появится пиво с содержанием солода 50%

Новый вид пива появится с начала 2021 года после вступления в силу нового технического регламента «О безопасности алкогольной продукции».

Совет Евразийской экономической комиссии уже одобрил документ. Это означает, что больше никаких стадий одобрения документу не требуется.

Планируется, что документ вступит в силу 10 января 2021 года. До этого момента в ЕАЭС не было подобного техрегламента на спиртное — страны использовали национальное законодательство для регулирования рынков алкоголя.

Эксперты считают, что новая норма удешевит процесс производства напитка, и в итоге конечная стоимость уменьшится на 20%. Пивовары смогут заменять солодовое сырье другими аналогами, например, зерновыми.

Новый техрегламент увеличит массу сахаросодержащих продуктов с 2% до 5%, что тоже сделает процесс изготовления напитков более быстрым и дешевым, пишут «Известия».

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