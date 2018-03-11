В России появится реестр добропорядочных переработчиков молока

Созданием реестра займется Минсельхоз, он появится в течение 2018 года.

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на сессии о развитии животноводства в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре.

«Мы точно в течение года создадим реестр добропорядочных переработчиков молока. А это значит, что мы точно будем знать, сколько мы производим цельномолочной продукции, сколько у нас нужно для нужд других подотраслей и так далее», – сказал он.

Замминистра добавил, что критерии отбора — работа на российском сырье.

«Это сузит круг тех, кто подделывает, им деваться будет некуда. Для них сигнал будет, что время жульничества закончилось», – цитирует Хатуова ТАСС.

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