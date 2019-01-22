В России предложили ввести налоговый вычет на фитнес к 2020 году

Информацию о разработке законопроекта опубликовал правительственный портал.

Основная цель проекта — предоставление «социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».

Проект вынесен на публичное обсуждение, которое планируют завершить к началу февраля. Закон может вступить в силу в январе 2020 года, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ввести налоговый вычет на занятия физкультурой и спортом предложил президент России Владимир Путин.