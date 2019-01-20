В России предложили запретить продавать алкоголь и табак в продуктовых магазинах

Законопроект разработали в Госдуме.
Согласно проекту, алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах. В места реализации этих товаров запретят вход гражданам до 18 лет.
По мнению автора документа, депутата Госдумы Андрея Свинцова, такие меры уменьшат количество спонтанных покупок алкоголя и табака товаров. В то же время ассортимент продуктовых магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.
«Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — цитирует Свинцова RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минздрав РФ начал готовить законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года.
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