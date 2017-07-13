В России предложили 15 июля объявить Днем переднеазиатского леопарда

С такой инициативой выступил WWF России.

Накануне 15 июля группа специалистов и журналистов во главе с директором Всемирного фонда дикой природы Игорем Честиным отправится в экспедицию в Кавказский заповедник.

Группа пройдет по местам обитания леопарда, установит в заповеднике фотоловушки и получит данные с уже имеющихся. Экспедиция WWF пройдет по маршруту кордон «Третья рота» — гора Ятыргварта — гора Алоус — река Синяя — перевал Медвежьи ворота — река Синяя — кордон «Умпырь» — кордон «Третья Рота». Он охватывает наиболее часто посещаемые леопардами участки, сообщает пресс-служба WWF.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 июля 2016 года трех леопардов Ахуна, Викторию и Килли из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, должны автоматически отстегнуться через год работы. После этого у специалистов останется два способа получать информацию о судьбе диких кошек — полевые исследования и кадры с фотоловушек.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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