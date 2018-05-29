В России предложили блокировать доступ к сайтам с рекламой казино

Письмо в Роскомнадзор подготовил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Инициатива депутата предполагает усиление мер, направленных на борьбу с азартными играми в интернете.

Сухарев подчеркнул, что при помощи подобных площадок, где размещается реклама онлайн-казино, население вовлекают в азартные игры, а сами сайты наносят обществу вред.

По словам парламентария, чаще всего рекламу можно встретить в онлайн-кинотеатрах и на развлекательных порталах. Он заключил, что противодействие казино в интернете необходимо усилить, сообщает телеканал «360».

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