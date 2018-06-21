В России предложили давать людям с заболеваниями сердца выходные в жару

Предложение направили министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

В Государственной думе предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду.

По мнению автора предложения, депутата Василия Власова, необходимо нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры.

«В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью. Поэтому считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации», — говорится в тексте законопроекта.

Депутат отметил, что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт является самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире, сообщает РИА «Новости».

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