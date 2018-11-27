В России предложили изменить цвет сплошных разделительных полос

Минтранс РФ призвал использовать желтую разметку.

Ведомство порекомендовало региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, которые разделяют встречные полосы движения на трассах.

Рекомендации по использованию желтой разметки на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения, подготовили в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги».

В Минтрансе отметили, что желтая разметка — не обязательное требование, а рекомендация.

Ранее Росавтодор проводил эксперимент по использованию желтой разметки в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. В результате количество ДТП снизилось на 30%. В МВД подчеркнули, желтая разметка хорошо видна зимой на заснеженной дороге, сообщают «Известия».

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