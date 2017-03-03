В России предложили ликвидировать комиссии по делам несовершеннолетних

Сенатор Совета Федерации Елена Мизулина 3 марта заявила, что комиссии по делам несовершеннолетних необходимо ликвидировать.

С такой инициативой она выступила на парламентских слушаниях. По словам Мизулиной, ликвидация комиссий по делам несовершеннолетних — кардинальное предложение, однако оно заслуживает внимания.

«Комиссия нарушает все принципы права и демократии, которые предусмотрены нашей Конституцией. Человек, который составляет протокол об административном правонарушении ребенка или взрослого, он же участвует в качестве судьи», — пояснила она.

Сенатор отметила, что это орган юстиции, который обладает полномочиями применять меры административного наказания и к родителям, и к детям.

«То есть если мы сохраняем комиссии, из них нужно исключить всех, кто участвует в обследовании условий жизни ребенка, в составлении соответствующих актов, протоколов правонарушений. Это связано с тем, что тот, кто составил такие акты, будет защищать обоснованность и законность своих действий. Это грубейшее нарушение всех правил независимого правосудия. В этом есть опасность созданной системы», — сказала Мизулина.

Планируется, что этот вопрос рассмотрит временная комиссии по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса РФ, пишут «Известия».

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