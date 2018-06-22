В России предложили обложить акцизами кальянную смесь

Правительство предлагает с 1 января 2019 года отнести к подакцизным товарам кальянную смесь.

Ставку акциза на нее планируют установить в размере 457 рублей за 1 кг в 2019 году, 476 рублей в 2020 году и 495 рублей в 2021 году. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

При этом кальянной смесью предлагают признать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленную из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых в воде компонентов не превышает 20% массы смеси, сообщает «Интерфакс».

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