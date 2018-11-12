В России предложили обложить акцизом сладкие газированные напитки

Минздрав поддержал введение 20% налога.

Предложение выдвинул экспертный совет при правительстве в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Он направлен на снижение потребления сахара населением.

Сегодня в России ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек. Согласно оценке авторов инициативы, нововведение мотивирует граждан переходить на здоровое питание.

Минимальный размер акциза на газированные напитки в случае его введения составит 20% от розничных цен на продукт. Таким образом, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей. Сейчас подобным налогом облагается алкогольная продукция и этиловый спирт.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков назвал возможный ввод акциза безосновательной дискриминационной для категории мерой, пишут «Известия».

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