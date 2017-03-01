В России предложили обязать автоинспекторов сообщать о взятках в МВД

В Министерстве внутренних дел РФ в феврале подготовили и вынесли на общественное обсуждение новый регламент по надзору за дорожным движением.

При утверждении документ станет обязательным для сотрудников ГИБДД и ДПС с 1 апреля.

В регламенте впервые прописаны правила поведения для правоохранителей в случае, когда водитель предлагает ему взятку. Согласно новым правилам, если водитель предложил автоинспектору взятку, то сотрудник ГИБДД должен обязательно уведомить МВД о поступившем ему предложении по специальной форме.

Авторы регламента предлагают также разрешить автовладельцам при составлении протокола оценивать представленные автоинспекторами доказательства. Например, посмотреть видеозапись с регистратора.

Согласно новому документу, сотрудник ДПС, определяя размер штрафа, должен будет принимать во внимание биографические данные нарушителя. Это возраст, место проживания, семейное и имущественное положение.

В регламенте скорректированы правила надзора за движением. Для этого можно будет использовать не только вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы, но и беспилотники. Остановить автомобиль сотрудники ДПС смогут не только за нарушение ПДД, но и для того, чтобы устранить препятствия для проезда машин спецназначения.

Сейчас автоинспекторы руководствуются старой редакцией регламента, утвержденной в 2009 году. В ней подробно разобраны возможные ситуации на дороге, пишет «Российская газета».

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