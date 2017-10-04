В России предложили ограничить контрактникам публикации фотографий в Интернете

Законопроект разработало Министерство обороны РФ.

Проект предполагает запретить военным, служащим по контракту, публикацию в Интернете фотографий и видеоматериалов, указывающих геолокацию и ведомственную принадлежность. Для контрактников собираются ввести запрет на размещение информации о своей служебной деятельности или работе других военнослужащих, а также данных о воинских частях и их месторасположении. В случае принятия закона, ограничения вступят в силу в январе 2018 года.

В пояснительной записке говорится, что такие меры позволят повысить уровень информационной безопасности личности, общества и государства. Аналогичная норма права уже предусмотрена для служащих в органах ФСБ и Федеральной службы охраны РФ, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ подготовили проект закона, по которому поступающие на службу по контракту должны будут отчитаться об активности в Интернете за последние три года.

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