В России предложили ограничить рекламу гомеопатических препаратов

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который позволяет рекламировать такие средства только на медицинских выставках.

В пояснительной записке к документу говорится, что реклама гомеопатических лекарственных препаратов допускается только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций. Также реклама возможна в специализированных печатных изданиях, предназначенных для медиков.

Проект предполагает обязать производителей наносить предупреждающие надписи на потребительскую упаковку гомеопатических препаратов. На ней должно быть указано, что средство не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

В записке к законопроекту отмечается, что гомеопатические средства не имеют доказанного терапевтического действия. Однако они привлекают граждан своей «натуральностью». Это может ввести в заблуждение покупателя. Занимаясь лечением такими препаратами, можно упустить время для помощи организму и усугубить свое состояние, сообщает РИА «Новости».

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