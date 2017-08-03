В России предложили ограничить въезд машин на бензине на курорты

В правительстве начали разрабатывать меры господдержки развития электротранспорта.

Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До 17 августа он поручил рассмотреть пакет предложений, среди которых есть ограничение использования машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в городах-миллионниках и на курортах. Предложения внесло руководство предприятия «КамАЗ».

Правительству предложили принять программу сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ от автомобилей. Руководство предприятия отметило, что нужно рекомендовать регионам установить нулевую ставку транспортного налога на электрокары и гибридные автомобили, принять программу предоставления бесплатных мест на муниципальных парковках для таких машин, ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Официальный представитель Минэкономразвития РФ Елена Лашкина рассказала, что владельцам электромобилей планируют предоставить право движения по полосам общественного транспорта, скидки на страхование машины, налоговые льготы. Предполагается, что полная переориентация на поддержку инновационных видов транспорта начнется с 2020 года. Это зафиксировано в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности России до 2025 года. В ведомстве пояснили, что рассматривают мировой опыт в этой сфере.

«Те автомобили, которые не будут соответствовать экологическим стандартам, скорее всего, будут ограничены в использовании. Возможно, им будет ограничен въезд в некоторые городские зоны», — сказала Лашкина.

По данным Минэкономразвития, спрос на электромобили в первое время планируют субсидировать. Ожидается, что эта мера будет действовать до 2025 года. Конкретные сроки, объемы и условия предоставления господдержки будут определят после утверждения стратегии, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 25 июля заработала первая парковка с зарядкой для электрокаров.

Фоторепортаж с открытия первой зарядной станции для электромобилей смотрите здесь.

О том, сколько стоит содержание электрокара, читайте здесь.

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