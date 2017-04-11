В России предложили освободить полицейских от досмотра авиапассажиров

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому сотрудники полиции освобождаются от участия в проведении пред- и послеполетных досмотров пассажиров и членов экипажа самолета.

Проект разработали в МВД РФ. В документе говорится, что проводить осмотр будут службы авиационной безопасности.

В законопроекте прописаны основания для проведения послеполетного досмотра пассажиров воздушных судов. Например, оговорены случаи, когда оператор аэропорта или перевозчика получает информацию об угрозе незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что предлагаемые меры не нанесут ущерба безопасности пассажиров. По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, законопроект позволит усилить безопасность.

«Поправки ориентированы на то, чтобы максимально оптимизировать деятельность служб авиационной безопасности аэродромов и эксплуатантов, подразделений ведомственной охраны и уполномоченных органов. Сотрудников органов внутренних дел в аэропортах недостаточно для досмотровой работы, да и заниматься они должны другими задачами», — пояснил он.

Депутат добавил, что полицейские смогут сконцентрироваться, например, на борьбе с авиадебоширами.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении в мае, пишут «Известия».

Источник