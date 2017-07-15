В России предложили отделить виноделие от производства алкоголя

Это позволит обеспечить на Юге России и Северном Кавказе создание новых рабочих мест и условия для развития малого и среднего предпринимательства.

В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов, направленных на регулирование производства и оборота этилового спирта.

«Предлагаемые законодательные изменения позволят разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство так называемых «благородных напитков», производимых из общепризнанного в мире ценного продукта питания — винограда. Кроме того, это будет способствовать формированию системной единообразно толкуемой и применяемой нормативной правовой базы, что должно стать определяющим условием для стимулирования развития виноградарства и виноделия в России», — отмечается в пояснительной записке.

Как отмечают авторы, одобрение поправок позволит обеспечить на Юге России и Северном Кавказе не только создание значительного количества новых рабочих мест с достойной оплатой труда, но и условия для создания и развития малого и среднего предпринимательства. В результате будут существенно снижены масштабы безработицы и социальной напряженности в этих регионах.

Согласно официальной статистике производство столовых вин в России в 2016 году составило 368,5 млн л, игристых вин — 147,4 млн л, сообщает «Российская газета».

Вернуться на ленту

Источник