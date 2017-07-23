В России предложили приравнять вейпы к сигаретам

Роспотребнодзор выступил за применение таких же ограничений к электронным парогенераторам, как и к табачным изделиям.

Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. По ее словам, Роспотребнадзор предлагает дополнить соответствующей нормой законопроект, который в марте поступил в Госдуму на рассмотрение.

«Сейчас депутаты рассматривают законопроект, который мы поддержали. Мы предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были ограничены», — сказала Попова.

В марте в Госдуму поступил проект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табачным изделиям. Законопроект предусматривает штрафы за их продажу несовершеннолетним и употребление в общественных местах, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Гусак в июле 2016 года попросилдепартамент потребсферы обратить внимание на проблему распространения вейпинга.

Зампредседатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Дорофеев в сентябре 2016 года заявил, что поддерживает идею об ограничении курения электронных сигарет и мини-кальянов.

Вернуться на ленту

Источник