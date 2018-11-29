В России предложили провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития РФ разработало законопроект об упрощенной регистрации гаражей.

Об этом рассказала замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко.

«По данным единого реестра недвижимости, по всей стране 4 млн гаражей. Каково количество неоформленных объектов, никому не известно. Как правило, у фактических владельцев есть проблемы с постановкой на учет», — рассказала Абрамченко.

Сейчас такие термины как «гаражно-строительный кооператив» и «гараж» на законодательном уровне не определены. Часть проблем, которые возникают у владельцев гаражей теперь, состоит в том, что члены гаражных кооперативов со времен СССР не оформили на себя землю, где стоят постройки. Также у них нет бумаг, которые бы подтверждали законность возведения гаражей. Теперь вопрос будет решен.

«Граждане быстро получат право на свой гараж. Думаю, в течение 2019 года можно рассчитывать на принятие федерального закона», — сказала замминистра.

Абрамченко предупредила, что часть гаражей объявят самовольными постройками, поскольку есть территории, которые зарезервированы для муниципальных или госнужд, сообщает телеканал «360».

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