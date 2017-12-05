В России предложили разрешить использовать маткапитал на оплату детского сада

Проект постановления Правительства РФ подготовило Министерство образования и науки.

В пояснительной записке говорится, что документ должен закрепить озвученные президентом РФ Владимиром Путиным предложения по поддержке демографических мер. Среди предложений — возможность направления материнского капитала на оплату дошкольного образования ребенка.

До 12 декабря постановление будет проходить антикоррупционную экспертизу. Оно должно вступить в силу 1 января 2018 года, сообщает «Интерфакс».

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